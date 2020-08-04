Третина світових витоків даних про пацієнтів з COVID-19 припала на Росію – ЗМІ

Більш ніж третина всіх випадків витоків персональних даних, пов’язаних із коронавірусною інфекцією нового типу, зафіксовані в Росії – про це свідчить звіт компанії InfoWatch, що спеціалізується на інформаційній безпеці, пише російська газета «Известия».

За перше півріччя 2020 року компанія зафіксувала 72 витоки медичної інформації, пов’язаної з новою хворобою. 25 із них – у Росії. Публікація інформації про пацієнтів часто спричиняла агресію суспільства, зокрема людей із близького кола, відзначається в дослідженні.

Всього були розкриті дані 35,5 тисяч росіян, запідозрених в інфікуванні коронавірусом або в контакті з хворими. У всіх випадках йшлося не про хакерські атаки, а про розкриття інформації людьми, які отримали доступ до конфіденційних даних, стверджують фахівці.

За останні пів року в світі відбулося кілька великих витоків, що призвели до розкриття такої інформації, повідомив керівник напрямку аналітики InfoWatch Андрій Арсентьєв. Всього за пів року були розкриті дані більше ніж 3,4 мільйона людей, пов’язаних із коронавірусом.

В одному з випадків були скомпрометовані дані понад мільйона американських медиків, які мали відношення до коронавірусу. В іншому – хакери отримали доступ до особистих даних хворих із Катару – через уразливість додатку, який громадяни встановлювали на вимогу уряду.