Американська компанія починає фінальний етап тестування вакцини від COVID-19

Американська компанія Moderna спільно з Національними інститутами здоров’я США розпочинає останню фазу випробування вакцини від COVID-19. На цьому етапі планують з’ясувати, чи вакцина насправді ефективно захищає від зараження вірусом, повідомляє «Голос Америки».

До випробувань можуть залучити до 30 тисяч волонтерів, яких розділять на дві різні групи. Одним зроблять справжнє щеплення, іншим введуть фізрозчин, повідомляє NPR. Ані волонтери, ані медики, які безпосередньо робитимуть щеплення, не знатимуть про справжній вміст ін’єкцій. Вся інформація буде лише в науковців, що керують проєктом.

Після цього дослідники спостерігатимуть за групами і тим, чи хтось із людей захворіє на COVID-19. Останній етап випробування може зайняти декілька місяців, і поки що невідомо, скільки саме знадобиться волонтерів для успішного і повного випробування.

Тестування вакцини планують провести у 89 центрах у різних куточках США. Набір волонтерів уже почали.

Згідно із даними ВООЗ, зараз на фінальному етапі тестування перебувають ще чотири потенційні вакцини – три від китайських компаній і одна від Оксфордського університету.

Один із провідних американських інфекціоністів Ентоні Фаучі висловлював «обережний оптимізм», що у світі розроблять принаймні одну вакцину до кінця 2020 – початку 2021 року.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, станом на 28 липня у світі виявили понад 16 мільйонів випадків COVID-19, більше ніж 650 тисяч людей померли.