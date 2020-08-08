COVID-19: Україна четвертий день поспіль оновлює антирекорд

За минулу добу, 7 серпня, в Україні виявлено 1 489 нових випадків коронавірусної інфекції COVID-19, свідчать дані РНБО. Це новий антирекорд, щодня і в попередні три дні цифри число нових хворих зростало.

Померли 7 серпня 27 людей, 600 одужали.

Найбільше випадків захворювання зафіксовано у Києві – 200. Ще 165 випадків виявили на Одещині, 154 – на Львівщині, 134 – на Харківщині.

Найбільше смертей минулої доби сталося на Львівщині, там померли п’ятеро людей. Іще по три людини померли у Києві, а також Івано-Франківській і Харківській областях.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, кількість захворілих у світі станом на ранок 8 серпня становить 19,4 мільйона. Одужали 11 мільйонів 740 тисяч людей, понад 721 тисяча померли. У США число випадків COVID-19 наближається до 5 мільйонів, у Бразилії – до 3 мільйонів, в Індії – понад 2 мільйони.