В Узбекистані через коронавірус вступні іспити для абітурієнтів проведуть на стадіонах

Влада Узбекистану через пандемію коронавірусу доручила провести вступні іспити до вишів на стадіонах. Про це повідомила пресслужба президента Шавката Мірзійоєва за підсумками наради з організації прийому абітурієнтів до вищих навчальних закладів.

Таке рішення влада пояснила тим, що закриті приміщення не відповідають епідеміологічним вимогам і недостатньо місткі для того, щоб забезпечити соціальну дистанцію.

Іспити на стадіонах пропонують проводити два рази на день в холодну пору доби. Весь процес планують завершити за 12-14 днів. Міністерствам і відомствам доручено «ретельно» підготувати стадіони і повідомити студентам про їх дислокацію.

Цього року для навчання у вищих навчальних закладах країни виділено понад 162 тисячі місць у бакалавраті й понад 10 тисяч – у магістратурі. У 91 виш країни документи подали понад 1,4 мільйона осіб, на одне місце претендують близько 11 абітурієнтів.

За офіційними даними, в Узбекистані коронавірусною інфекцією захворіли 28 809 людей, померли – 179. При цьому незалежні джерела узбецької служби Радіо Свобода стверджують, що число померлих набагато перевищує офіційну статистику.

Через зростання числа хворих влада змушена була посилити карантинні заходи. З 13 липня в країні закриті салони краси, перукарні, обмежене пересування, людям віком від 65 років рекомендовано самоізолюватися вдома.