У США від COVID-19 за добу померли понад 2 тисячі людей – найбільше за 3 місяці

У США зафіксували найбільшу за три місяці кількість смертей від коронавірусного захворювання COVID-19: дві тисячі.

Захворіли за останню добу понад 58 тисяч людей.

За даними медичних експертів Університету Вашингтона, до 1 грудня від COVID-19 у США можуть померти близько 300 тисяч американців. При цьому вони наголошують, що 70 тисяч життів можна врятувати, якщо люди дотримуватимуться маскового режиму.

У США від початку пандемії померли понад 159 тисяч людей, це найбільше серед усіх країн, захворіли 4,9 мільйона людей.

У світі від початку пандемії кількість померлих сягнула 712 тисяч, 18,9 мільйона людей захворіли.