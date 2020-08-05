Латинська Америка випередила Європу за кількістю смертей від коронавірусу

Латинська Америка випередила Європу як регіон із найбільшою кількістю смертей від COVID-19. Коронавірусне захворювання призвело тут до понад 206 тисяч смертей, що складає близько 30% від даних у світі.

Минулого тижня регіон став лідером за кількістю зафіксованих випадків (п’ять мільйонів).

Бразилія, де після США зафіксували найбільшу кількість померлих від COVID-19, повідомила про 95 800 смертей. Мексика, що перебуває на третьому місці за кількістю жертв, зареєструвала близько 49 тисяч померлих.

У Перу, Чилі, Колумбії, Аргентині, Еквадорі й Болівії заявили про значний приріст числа хворих.

У декількох країнах регіону для перезавантаження економіки були послаблені обмежувальні заходи, пов’язані з COVID-19, при цьому спалахи хвороби не були подолані.

Загалом у світі від початку пандемії зареєстрували 18,5 мільйонів підтверджених випадків коронавірусної інфекції й майже 700 тисяч смертей.