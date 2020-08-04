Теніс: турнір серії Masters у Мадриді скасували через новий спалах коронавірусу

Тенісний турнір серії Masters у Мадриді скасували через новий спалах коронавірусу. Цю інформацію підтвердили організатори турніру.

«Виконуючи рекомендації місцевих органів охорони здоров’я та після моніторингу ситуації протягом місяців, організатори Mutua Madrid Open змушені були скасувати турнір через складну ситуацію, яку COVID-19 продовжує створювати на всіх рівнях», – мовиться у повідомленні.

Турнір на ґрунтових кортах спочатку мав відбутися у травні, але через пандемію його перенесли на 12-20 вересня.

Скасування змагань у столиці Іспанії ставить під сумнів можливість проведення інших турнірів, які повернули у календарі ATP та WTA.

За даними Університету Джонса Гопкінса, у Іспанії виявили майже 300 тисяч інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померли 28,5 тисяч пацієнтів, одужали – понад 150 тисяч.