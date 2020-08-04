У Туркменистані людей почали штрафувати за відсутність маски

У Туркменистані громадян почали штрафувати за відсутність захисної маски, пише туркменська служба Радіо Свобода. У цій країні влада продовжує заперечувати наявність коронавірусу, незважаючи на переповнені лікарні.

«Поліція затримує людей без масок і відразу веде до відділу поліції, де їм виписують штраф у розмірі 60 манатів (17 доларів)», – повідомив кореспондент туркменської служби. Людей також змушують писати розписки, що вони вже не будуть з’являтися на вулиці без маски.

У поліцію доставляють і водіїв, які перебувають за кермом автомобіля без маски. Їм, крім штрафу за відсутність маски, виписують додатковий штраф у розмірі 50 манатів (14 доларів).

За офіційними даними, в Туркменистані досі немає випадків коронавірусного захворювання COVID-19. Однак Міністерство охорони здоров’я і медичної промисловості країни рекомендувало громадянам користуватися масками і дотримуватися соціальної дистанції через «підвищений вміст пилу в повітрі».

Джерела туркменської служби Радіо Свобода при цьому повідомляють, що в лікарнях і поліклініках країни регулярно повідомляють про позитивні результати тестів на COVID-19 у пацієнтів лікарень, серед яких є і чиновники, а самі лікарні на даний час переповнені.

Представники місії ВООЗ 15 липня рекомендували владі країни вживати заходів так, «ніби коронавірус вже виявлено». Влада почала запроваджувати карантинні заходи після їх прибуття: закрили ринки, великі магазини і мечеті.

В Ашгабаті, наприклад, заборонили роботу великих магазинів і ринків, у Лебапській області закрили також громадські заклади і мечеті, а в місті Мари жителям рекомендували скасувати весілля і поминки. У всіх регіонах представники влади обходили будинки із закликом не виходити на вулицю і носити маски.