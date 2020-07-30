У Туркменистані влада вимагає маскувати могили померлих, щоб їх не розгледіли з супутників

Влада Лебапської області Туркменистану вимагає від родичів померлих маскувати могили для того, щоб їх не було видно із супутників, пише туркменська служба Радіо Свобода. В країні досі заперечують наявність коронавірусу, незважаючи на те, що лікарні переповнені, а смертність зростає.

Нові вимоги влади збіглися з недавньою публікацією видання «АССА», яке, посилаючись на карти зі супутників, повідомило про збільшення могил у місті Балканабаді. Журналісти з’ясували, що за два роки – з 31 травня 2018 року по 25 березня 2020 року – в місті померли 524 людини, при цьому майже за місяць – з 25 березня по 16 квітня цього року – на кладовищі з’явилося ще 317 могил.

У Лебапській області, за повідомленням кореспондентів туркменської служби Радіо Свобода, кількість могил на кладовищах зросла в 15 разів у порівнянні з минулим роком.

Влада при цьому вимагає від населення ховати родичів так, щоб могили були плоскими і їх не було видно із супутників. Крім того, заборонено ходити на похорони, встановлювати на могилах надгробні камені або інші розпізнавальні знаки.

Журналісти також вказують на нестачу апаратів ШВЛ у лікарнях, де лікують хворих із COVID-19. Так, у створеній в одній із офісних будівель карантинній зоні є тільки чотири апарати на сотні хворих. Апарати ШВЛ недоступні для хворих і в інфекційній лікарні в передмісті столиці: там на день за використання апарату ШВЛ лікарі просять у рідних хворого майже 56 доларів.

«Без грошей важкі хворі приречені, тому що кисню на всіх не вистачає. За лічену кількість апаратів йде справжнісінький аукціон – чия сума вища, той і отримає можливість дихати киснем», – пише Turkmen.news.

Раніше туркменська служба Радіо Свобода писала про те, що майже в кожній родині в країні є хворі на коронавірусну інфекцію або померлі від неї, що могильники на кладовищах працюють «у режимі конвеєра», а тіла в морзі видають у пластикових пакетах.

В Ашгабаті столичні морги видають тіла померлих для поховання в поліетилені. «Тіло загортають у пластиковий пакет, зверху обгортають матерією, змоченою в хлорі, і тільки потім тіло видають родичам, щоб поховати», – повідомив 23 липня кореспондент видання.

Минулого тижня туркменські активісти створили сайт, де публікують неофіційну статистику про кількість людей, які померли в Туркменистані від COVID-19. Сайт повідомляє їхні імена, вік, адреси й інші подробиці. У списку зараз імена 60 людей.