Боснійський міністр помер від COVID-19

У Боснії міністр у справах ветеранів Салко Букваревіч помер 29 липня від COVID-19, повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

53-річний урядовець помер у одній з лікарень Сараєво, куди його госпіталізували минулого тижня. 27 липня його підключили до системи підтримки дихання.

Букваревич працював в уряді з 2015 року.

У балканській країні з населенням 3,5 мільйона осіб зареєстровано близько 10 700 випадків інфікування, 297 людей померли.

Раніше цього тижня Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що країна ризикує зіткнутися з переповненими та недоукомплектованими лікарнями через збільшення кількості хворих.

У Північній Македонії та Сербії також спостерігається зростання випадків інфікування коронавірусом.