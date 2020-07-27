За 6 тижнів кількість випадків COVID-19 зросла майже вдвічі – ВООЗ

За останні шість тижнів загальна кількість випадків інфікування коронавірусом у світі майже подвоїлася. Про це повідомив глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус.

«Наразі зареєстровано майже 16 мільйонів випадків COVID-19, понад 640 000 людей загинули. І пандемія продовжує посилюватися», – зазначив Гебреєсус.

Він додав, що збирається цього тижня зібрати засідання надзвичайного комітету, який надасть відповідні рекомендації для боротьби з пандемією.

Від початку пандемії в Україні захворіли понад 65,5 тисяч людей, більше ніж 32 тисячі одужали, 1616 померли.