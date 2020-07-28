МЗС Туркменистану назвало «політично некоректним» прогноз погоди в Таджикистані

Міністерство закордонних справ Туркменистану висловило невдоволення прогнозом погоди телерадіокомпанії «Мир». У сюжеті розповідалося, що причиною очікуваної в найближчі дні в Таджикистані спекотної погоди став потік теплого повітря, що надійшло з Ірану через територію Туркменистану.

У заяві від 27 липня, оприлюдненій на сайті туркменського зовнішньополітичного відомства, висловлене занепокоєння тим, що в прогнозі погоди був згаданий Туркменистан. На думку дипломатів, твердження, що «гарячі потоки вітру з Ірану через Туркменистан досягли в ці дні території Таджикистану, не витримує ніякої критики».

«Одночасно туркменська сторона з урахуванням нинішньої ситуації, що склалася в світі у зв’язку з поширенням коронавірусної та інших інфекцій, вважає вищевказане повідомлення таджицького журналіста політично некоректним», – наголошується в повідомленні.

У заяві МЗС йдеться про висновки вчених, які визнають, що «віруси можуть тривалий час перебувати в аерозольних крапельках в повітрі», відповідно, повітряно-крапельний шлях передачі вірусних інфекцій є найбільш вірогідним і поширеним.

«Виходячи зі сказаного, вважаємо, що будь-яка згадка конкретної назви будь-якої країни в контексті пересування повітряних мас з / або через її територію може викликати підозри в перенесенні небезпечних інфекцій в інші країни. Тому туркменська сторона, відзначаючи політичну короткозорість кореспондента, який підготував і розповсюдив вищезгадану інформацію, підкреслює неприйнятність порушення сформованих в міжнародній практиці норм політичної етики», – заявили у МЗС Туркменистану.

Офіційно влада Туркменистану не підтверджує, що в країні є COVID-19. Це відбувається попри те, що, за даними очевидців, щодня тільки в одній лікарні в Ашгабаті вмирають близько 50 людей.

Однак цього місяця Міністерство охорони здоров’я і медичної промисловості Туркменистану офіційно рекомендувало громадянам користуватися масками і дотримуватися соціальної дистанції через «підвищений вміст пилу і хвороботворних мікробів у повітрі». Президент Гурбангули Бердимухамедов після цього офіційно з’явився на відео в масці, а в країні були закриті всі ринки і мечеті.