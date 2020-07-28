Північна Корея посилила обмеження після першої підозри на COVID-19

Північна Корея 28 липня оголосила про посилення обмежувальних заходів у зв’язку з першою підозрою коронавірусної хвороби COVID-19, через яку напередодні закрили на карантин прикордонне місто Кесон.

Державне інформаційне агентство KCNA повідомило, що в регіоні діє суворий карантин і проводяться обстеження, тим часом, як триває доставка наборів для тестування, захисного одягу та медичного обладнання.

Північна Корея вперше визнала випадок підозри на коронавірусну хворобу COVID-19 27 липня.

За повідомленням KCNA, яке цитували західні медіа, симптоми захворювання виявили в людини, яка нібито втекла з країни три роки тому, а минулого тижня незаконно перетнула кордон і повернулася.

Невідомо, чи хворого тестували на коронавірус Sars-CoV-2, який викликає хворобу. У місті Кесон, де його виявили, запровадили надзвичайний стан.

За даними агенції, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин скликав термінове засідання політбюро та запровадив карантин у Кесоні.

Якщо підозра на захворювання підтвердиться, це буде першим офіційним випадком COVID-19 у закритій комуністичній країні. Досі Пхеньян стверджував, що на території Північної Кореї немає загрози спалахів коронавірусної хвороби.

Як повідомила 28 липня Всесвітня організація охорони здоров’я, Пхеньян заявив, що станом на 16 липня тестував 1211 людей на COVID-19, але всі результати виявилися негативними. 696 людей перебували на карантині, йдеться в повідомленні.