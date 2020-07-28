Через пандемію коронавірусу забруднення пластиком у світі збільшилось – ООН

Пандемія коронавірусу призвела до зростання забруднення довкілля одноразовими виробами, зокрема масками і дезінфікуючими засобами для рук, повідомила 27 липня Організація Об’єднаних Націй.

В ООН, кажуть, що хоча через пандемію на 5% по всьому світу скоротилися викиди парникових газів, не всі заходи щодо стримування дали позитивний вплив на екологію.

«Наші вулиці, пляжі і океани постраждали від напливу відходів, пов’язаних із COVID-19, це зокрема захисні маски для обличчя, рукавички, дезінфікуючі засоби для рук і упаковки для харчових продуктів», – вказують в ООН.

Згідно з даними консалтингової компанії Grand View Research, глобальні продажі лише одноразових масок для обличчя стрімко зросли – з 800 мільйонів доларів в 2019 році до 166 мільярдів доларів в 2020-му.

Пластикових відходів побільшало через те, що люди замовляють їжу з доставкою і на винос, а вона загорнута у різні види пластикової упаковки.

Негативний вплив пластикових відходів на рибальство, туризм і морський транспорт оцінюють в 40 мільярдів доларів на рік.

Ефективні торгові правила можуть допомогти обмежити поширення відходів від коронавірусу, переконані в ООН. 164 країни, які є членами Світової організації торгівлі, мають прописати правила багатосторонньої торгівлі, яка б більш ефективно вирішувала фундаментальні проблеми світової економіки пластмас, зазначають в ООН. Також ООН закликає уряди і бізнес у світі шукати шляхи заміни пластику на нетоксичні матеріали а бо такі, що розкладаються і легко переробляються.