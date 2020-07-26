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26 липня 2020, Київ 14:26
Новини | Коронавірус

Півінічна Корея вперше заявила про підозру на COVID-19

За даними державної агенції, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин запровадив карантин у місті Кесон, де виявили людину з симптомами хвороби

Північна Корея вперше визнала випадок підозри на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомляє державна новинна агенція KCNA.

За повідомленням KCNA, яке цитують західні медіа, симптоми захворювання виявили в людини, яка нібито втекла з країни три роки тому, а минулого тижня незаконно перетнула кордон і повернулася.

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Невідомо, чи хворого тестували на коронавірус Sars-CoV-2, який викликає хворобу. У місті Кесон, де його виявили, запровадили надзвичайний стан. За даними агенції, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин скликав термінове засіданню політбюро та запровадив карантин у Кесоні.

Якщо підозра на захворювання підтвердиться, це буде першим офіційним випадком COVID-19 у закритій комуністичній країні. Досі Пхеньян стверджував, що на території Північної Кореї немає загрози спалахів коронавірусної хвороби.

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