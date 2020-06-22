Південна Корея закликає Північ не надсилати пропагандистські листівки через кордон

Південна Корея закликає Північну Корею відмовитися від планів надсилати пропагандистські листівки через кордон, оскільки такий крок «взагалі не допомагає» відносинам двох Корей.

22 червня Північна Корея заявила, що виробила 12 мільйонів пропагандистських листівок і готова перекинути їх на Південь за допомогою трьох тисяч повітряних куль та іншого обладнання.

«Наші плани розповсюдження листівок проти ворога – це виверження неугасної люті всіх людей та всього суспільства. Час покарання у відповідь наближається», – йдеться в повідомленні державного північнокорейського агентства KCNA.

Відносини між двома Кореями загострилися після рішення Пхеньяна підірвати міжкорейський офіс зв’язку. КНДР звинувачувала своїх південних сусідів у перекиданні листівок на їхню територію.

Пхеньян здебільшого розірвав контакти із Сеулом після провалу саміту між лідером КНДР Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом у 2019 році. З того часу переговори про ядерне роззброєння залишаються замороженими.

Дві Кореї технічно залишаються в стані війни, оскільки їхній конфлікт у 1950-1953 роках закінчився перемир’ям, однак не мирним договором.