Пхеньян бачить загрозу в США і розвиватиме «військові сили» для протидії їй – МЗС

Політика США щодо Пхеньяну доводить, що Вашингтон залишається довгостроковою загрозою для Північної Кореї, заявив міністр закордонних справ Північної Кореї Лі Сон Гвон.

За його словами, Пхеньян буде розвивати «більш надійні військові сили» для протидії цій загрозі.

У наведеній державним інформаційним агентством KCNA 12 червня заяві також сказано, що особисті стосунки президента США Дональда Трампа з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, здається, зосереджені виключно на отриманні політичних балів і навряд чи приведуть до дипломатичного прориву.

Заяву оприлюднили до другої річниці першої зустрічі Кіма і Трампа, коли президент США взяв курс на те, щоб Північна Корея відмовилася від своєї ядерної зброї в обмін на скасування санкцій.

Трамп вітав свою дружбу з Кімом, і обидва лідери заявляли про успіхи у своїх двосторонніх переговорах щодо денуклеаризації Корейського півострова. Однак практичного прогресу досягнуто мало.

Вашингтон вимагає від Пхеньяна відмовитися від ядерної зброї до скасування санкцій, тоді як Північна Корея хоче, щоб санкції були зняті першими.

Прессекретар Державного департаменту США заявив 11 червня у коментарі південнокорейському інформаційному агентстві Yonhap, що Сполучені Штати залишаються прихильними до діалогу з Північною Кореєю і відкриті до «гнучкого підходу для досягнення збалансованої угоди».