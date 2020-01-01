Північна Корея оголосила нові кроки до ядерного озброювання

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про припинення мораторію його країни на ядерні і ракетні випробування і пообіцяв нову стратегічну зброю для протистояння Сполученим Штатам Америки.

Як повідомили державні засоби інформації, про це він заявив у своєму виступі на пленумі Центрального комітету владної Трудової партії Кореї, в якій Кім є також головою, що відбувся у Пхеньяні попередніми днями.

Заявивши, що «нахабні США зловживають корейсько-американським діалогом для здійснення нездорової мети», він пообіцяв «перейти на шокову практичну дію», щоб відповісти на «страждання нашого народу і придушення розвитку».

За повідомленням державного агентства ЦТАК, Кім «висунув програмові завдання про вжиття наступальних заходів для надійного забезпечення суверенітету і безпеки» Північної Кореї.

Розкритикувавши США за те, що вони, за словами Кіма, «не відповіли адекватними заходами» на припинення Пхеньяном ядерних випробувань і випробувальних запусків балістичних міжконтинентальних ракет два роки тому, він заявив, що за такої ситуації «зникли підстави» далі «односторонньо бути зв’язаними зобов’язанням, у якому немає протилежної сторони».

Відтак Кім заявив, що треба ще енергійніше вести розробку стратегічних озброєнь, і запевнив, що «скоро світ побачить на власні очі нову стратегічну зброю, яку матиме КНДР».

«Наша партія буде твердо стояти на позиції постійного завдання уразливих ударів США і ворожим силам, що підкоряються їм», – заявив керівник країни і партії.

Та при цьому він залишив можливість для подальших переговорів, заявивши, що «обсяг і глибина зміцнення наших сил стримування будуть належно регулюватися залежно від подальшої позиції США щодо КНДР».

У США у відповідь на ці повідомлення державний секретар Майк Помпео висловив сподівання, що Північна Корея все-таки «обере мир і розквіт, а не конфлікт і війну».

За його словами, те, що Кім Чен Ин відступив від обіцянки, яку давав президентові США Дональдові Трампу, глибоко розчаровує.

США, за його словами, своїх обіцянок дотрималися.

Трамп, у свою чергу, висловив сподівання, що Кім усе-таки дотримається своїх зобов’язань щодо зупинення ядерного озброювання. «Вважаю, що він людина слова», – сказав Трамп про Кіма, з яким, за його словами, він має добрі відносини.

Обидва лідери за останні два роки особисто зустрічалися тричі, але їхні переговори не призводили до конкретних результатів і обмежувалися загальними словами. Північна Корея тим часом із 2018 року дотримувалася мораторію на випробування ядерних зарядів і балістичних міжконтинентальних ракет – хоча минулого року здійснила низку випробувань твердопаливних ракет, що потенційно розвинуло її здатності вражати цілі в сусідніх Південній Кореї й Японії.

Через ядерні й ракетні випробування попередніх років на Північну Корею накладені суворі міжнародні санкції. США відмовляються обговорювати полегшення цих санкцій, поки Пхеньян не здійснить реальних кроків у бік ядерного роззброєння. Північна Корея, зі свого боку, категорично відкидає можливість такого роззброєння і вимагала від США до кінця 2019 року піти на поступки щодо зняття санкцій.