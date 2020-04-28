Трамп висловився про стан здоров’я лідера Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп 27 квітня заявив, що йому відомо про стан здоров’я 36-річного лідера Північної Кореї Кім Чен Ина і він сподівається, що з ним все в порядку.

«Я не можу вам точно сказати, – сказав Трамп, коли його запитали про стан Кім Чен Ина на пресконференції. – Так, у мене є дуже хороша ідея, але я не можу зараз про це говорити. Я просто бажаю йому всього доброго».

Трамп додав: «Сподіваюся, що він в порядку».

Чутки про погіршення здоров’я Кім Чен Ина і навіть повідомлення про його смерть почали ширитись після того, як лідера КНДР не було на святкуванні 15 квітня дня народження його діда Кім Ір Сена, засновника Північної Кореї. Цей день відзначають як одне з головних державних свят.

Востаннє північнокорейські ЗМІ повідомляли про місце перебування глави КНДР 11 квітня.

Влада сусідньої Південної Кореї заявила, що, за її даними, Кім Чен Ин «живий і здоровий».