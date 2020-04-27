Лідер КНДР «живий і здоровий» – Сеул

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин «живий і здоровий», повідомляють західні агенції з посиланням на інтерв’ю каналу CNN Мун Чунг Ина, головного радника з питань безпеки президента Південної Кореї.

«Кім Чен Ин живий і здоровий. Він з 13 квітня перебуває в районі Вонсана (курортне місто на сході країни – ред.). Ніяких підозрілих переміщень поки не було зафіксовано», – сказав радник.

Чутки про погіршення здоров’я Кім Чен Ина і навіть повідомлення про його смерть почали ширитись після того, як лідера КНДР не було на святкуванні 15 квітня дня народження його діда Кім Ір Сена, засновника Північної Кореї. Цей день відзначають як одне з головних державних свят.

Востаннє північнокорейські ЗМІ повідомляли про місце перебування глави КНДР 11 квітня.

У медіа не виключали можливих проблем зі здоров’ям у Кім Чен Ина, пов’язаних із курінням, зайвою вагою і спадковими серцево-судинними захворюваннями.