У Південній Кореї не підтверджують повідомлення про хворобу Кім Чен Ина

У Південній Кореї не підтвердили повідомлення в ЗМІ про поганий стан лідера Північної Кореї Кім Чен Ина після нібито перенесеної операції.

Про те, що Кім переніс операцію на серці 12 квітня і після того перебуває в небезпеці, 20 квітня повідомили південнокорейське видання NK і американський телеканал CNN із посиланнями на свої джерела.

Водночас в адміністрації президента Південної Кореї 21 квітня заявили, що не зафіксували ніякої незвичної діяльності в Північній Кореї і не мають інформації щодо погіршення стану Кіма.

«У нас немає інформації на підтвердження чуток про стан здоров’я Кім Чен Ина, які повідомили деякі ЗМІ. Також у Північній Кореї не зафіксовано ніяких незвичних активностей», – цитує агентство AP заяву речника офісу президента Південної Кореї.

Агентство Reuters цитує «авторитетне джерело» у США, яке поставило під сумнів повідомлення про погане самопочуття Кіма.

«Достовірні прямі повідомлення, пов’язані зі станом здоров’я Кіма були б засекреченими даними розвідки і навряд чи просочилися б у ЗМІ», – заявив на умовах анонімності корейський спеціаліст, що працює на американський уряд.

Кім Чен Ин пропустив святкування дня народження свого діда Кім Ір Сена 15 квітня. Це викликало спекуляції з приводу його самопочуття. Під час свого останнього публічного виступу Кім головував на засіданні політбюро владної Трудової партії 11 квітня.