Стан здоров'я лідера Північної Кореї став предметом суперечливих чуток – відео
Немає підстав вважати, що лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину загрожує серйозна небезпека після операції на серці, стверджують південнокорейські джерела. Раніше з'явилися повідомлення, що Кім Чен Ин перебуває у важкому стані. Отримати достовірну інформацію з повідомлень північнокорейського державного агентства ЦТАК важко. (Відео Reuters)
НА ЦЮ Ж ТЕМУ
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
-
-
-
-
Адріан Каратницький
«Зеленський віддає під суд Революцію гідності»
-
-
Ірина Костенко, Марина Остапенко, Лариса Мудрак
Період княжої України-Русі. Чию історію популяризує заповідник «Софія Київська»?
-
FACEBOOK КОМЕНТАРІ