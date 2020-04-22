Немає підстав вважати, що лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину загрожує серйозна небезпека після операції на серці, стверджують південнокорейські джерела. Раніше з'явилися повідомлення, що Кім Чен Ин перебуває у важкому стані. Отримати достовірну інформацію з повідомлень північнокорейського державного агентства ЦТАК важко. (Відео Reuters)