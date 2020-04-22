Спіймати Кіма: північнокорейський диктатор зник з повідомлень (західна преса)

Коронавірус призвів до зменшення забруднення, відновлення дикої природи і зниження цін на нафту та показав масштаб завдання, що стоїть перед людством – The Guardian

Американський Сенат ухвалив у вівторок пакет у 484 мільярди доларів економічної допомоги. Загальна сума асигнувань – близько 3 трильйонів доларів, повідомляє Reuters

Коронавірус приніс Netflix майже 16 мільйонів нових користувачів, чи вичерпав гігант розваг свої резерви росту, запитує The Verge

Куди пропав північнокорейський диктатор Кім Чен Ин? Місцеве телебачення показує лише старі записи, у світі побоюються його смерті, повідомляє New York Post

50-й День Землі, що припав на середу, 22 квітня, людство зустріло в умовах, про які захисники природи могли б тільки мріяти: небо прояснилося від смогу, дикі тварини розплодилися у лісах та водоймах, а ціна нафти впала до від’ємних показників – виробники готові доплачувати за те, щоб їх позбавили накопичених надлишків, пише британське видання The Guardian.

Але дослідники кажуть, що це – не те, чого б вони хотіли. Навіть за ситуації, коли машини стоять в гаражах, а 8 з 10 докоронавірусних літаків стоять на землі, людство ще не скоротило свого негативного впливу на природу до того рівня, на якому та почне відроджуватися.

Біль від карантину Covid-19 підкреслює, якою незграбною була реакція світу – наприклад, очікуване скорочення викидів, як і раніше, менше, ніж те, що, як кажуть вчені, потрібне щороку цього десятиліття, щоб уникнути катастрофічних наслідків кліматичних змін:

Все залежить від того, яким буде вихід з карантину і чи людство знайде спосіб створити більше робочих місць в галузі відновлювальної енергетики, говорить в інтерв’ю газеті американський еколог Майкл Джерард з Колумбійського університету. Але принаймні з цим американським президентом він не почувається оптимістом, бо Дональд Трамп вже пообіцяв 25 мільярдів доларів на підтримку нафтової галузі. Тож багато екологів побоюються, що ефект очищення природи, викликаний коронавірусом, швидко зійде нанівець, щойно економічна діяльність поновиться.

«Ми ніколи не підведемо велику американську нафтогазову промисловість. Я доручив міністру енергетики та міністру казначейства сформувати план, який забезпечить доступність коштів, щоб ці дуже важливі компанії та робочі місця були забезпечені надовго в майбутньому», – написав президент Дональд Трамп у твіттері.

Американський Сенат ухвалив у вівторок пакет у 484 мільярди доларів на допомогу малим підприємствам, лікарням та на загальнонаціональну кампанію з тестування на коронавірус. Очікується, що у четвер законодавство ухвалить і палата представників. Це вже четвертий пакет допомоги, який ухвалюють в Америці на підтримку своїх громадян та бізнесу після початку пандемії коронавірусу. Загальна сума асигнувань – близько 3 трильйонів доларів.

Угода включає 321 мільярд доларів для програми кредитування малого бізнесу, 60 мільярдів доларів для окремої програми кредитування на випадок надзвичайних ситуацій, також для малого бізнесу, а також 75 мільярдів доларів для лікарень та 25 мільярдів доларів для національних тестувань на коронавірус.

Як зазначає агентство Reuters, критики програми зауважують, що занадто великі суми пішли на допомогу великим компаніям, що мають гарні зв’язки з владою. Наприклад, мережа ресторанів швидкого харчування, що спеціалізується на гамбургерах, Shake Shack заявила, що поверне десятимільйонну позику після того, як вона зіткнулася з політичною критикою.

Щоб зменшити ризик отримання великими компаніями більшої частини позик, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що 125 мільярдів доларів для малого бізнесу в останньому пакеті будуть спрямовані на магазини «мами й тата», що належать представникам меншин.

Серед економічної кризи, яку приніс коронавірус, є і ті, кому карантин пішов на користь. Компанія Netflix, що знімає і показує фільми онлайн, додала за цей час майже 16 мільйонів нових користувачів, майже вдвічі більше, ніж вони очікували, пише видання The Verge. Це становить 22% зростання за рік, а загальна кількість їхніх глядачів по світу сягнула 182 мільйони, доходи – 5,77 мільярдів доларів.

Оглядачі зазначають, що бізнес-стратегія компанії, яка випускає в ефір лише повністю готові серіали, а не дознімає їх в процесі, виявилася виграшною у порівнянні з конкурентами. Бо вона дає Netflix можливість забезпечити безперебійну роботу і в травні, і в червні і липні, тоді як конкуренти зіткнуться з проблемою зйомок вже найближчим часом.

З іншого боку, експерти запитують, як компанія збирається рости далі, адже якщо вже хтось не приєднався до її сервісу зараз, коли сидить вдома і має багато вільного часу, то мало ймовірності, що вони зроблять це пізніше, коли повернуться на роботу.

«Спіймати Кіма» – серіал з такою назвою могли б почати знімати у Північній Кореї, де вже з 12 квітня про місцевого диктатора нічого нового не повідомляють місцеві ЗМІ. Як переказує телеканал CNN, американська розвідка відстежує новини про стан здоров’я Кім Чен Ина, який 15 квітня не з’явився на щорічній церемонії святкування 108 Дня народження свого діда і засновника династії. За повідомленнями, що надходять з Північної Кореї, 36-річному Кімові була зроблена операція на серці, після якої він перебуває у критичному стані. А тим часом місцеве телебачення крутить записані ролики за його участю.

Газета New York Post попереджає, що смерть Кіма могла б викликати кризу біженців такого масштабу, що вимагала б залучення військових. Південнокорейські військові говорять, що відсутність спадкоємця династії Кімів може призвести до хаосу в країні.

В інтерв’ю виданню Девід Максвелл, полковник спецназу у відставці та старший співробітник аналітичного центру Фонду оборони демократій, заявив, що американська та південнокорейська військова реакція на такі потрясіння може вимагати таких зусиль, які «змусять Афганістан та Ірак збліднути від порівняння».