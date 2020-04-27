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27 квітня 2020, Київ 17:52
Новини | Міжнародні

У КНДР оприлюднили подяку Кім Чен Ина будівельникам. Самого лідера не показали

Лідер КНДР Кім Чен Ин, 11 квітня 2020 року

Лідер КНДР Кім Чен Ин висловив подяку будівельникам курортної туристичної зони на сході країни, повідомили 27 квітня державні медіа Північної Кореї, але не показали кадри з керівником країни. З 11 квітня Кім не з’являвся на публіці, це спровокувало чутки про його тяжку хворобу або смерть.

Подяку Кім Чен Ина будівельникам туристичної зони Вонсан-Кальма поширили офіційна газета владної Трудової партії Кореї «Нодон сінмун» і центральне телебачення країни. «Верховний лідер Кім Чен Ин висловив свою вдячність робітникам, які присвятили себе будівництву, – йдеться в повідомленні.

Чутки про стан Кіма поширилися після того, як він пропустив 15 квітня урочисту церемонію з нагоди 108-ї річниці від дня народження свого діда, першого керівника КНДР Кім Ір Сена. Агентство Reuters повідомляло, що до КНДР вилетіла група китайських лікарів, кілька гонконгських і японських видань розповіли, що, за їхніми даними, Кім міг мати операцію на серці.

Південнокорейські офіційні особи заявляють, що нічого незвичайного з Кімом не відбувається. Радник президента Південної Кореї Мун Чун Ин заявив в інтерв'ю каналу Fox News, що, за даними уряду країни, Кім Чен Ин цілком здоровий і перебуває на курорті у Вонсані.

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