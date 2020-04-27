Китай заявляє, що не має інформації щодо стану Кім Чен Ина

Міністерство закордонних справ Китаю заявило 27 квітня, що не має жодної інформації щодо лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Це повідомлення оприлюднене на тлі суперечливих повідомлень щодо його місця перебування та медичного стану керівника КНДР.

Журналісти запитали речника МЗС Китаю про повідомлення, що китайська делегація, в складі якої були медичні експерти, вирушили до Північної Кореї. Запитання стосувалося того, чи вони були вони надіслані для надання допомоги Кім Чен Ину, чи для допомоги країні в боротьбі з COVID-19.

Троє людей, обізнаних із ситуацією, повідомили Reuters, що китайська команда була надіслана до Північної Кореї в четвер, 23 квітня, щоб проконсультувати Кім Чен Ина.

Раніше 27 квітня західні агенції повідомили, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин «живий і здоровий». Вони помилалися на інтерв’ю каналу CNN Мун Чунг Ина, головного радника з питань безпеки президента Південної Кореї.

Чутки про погіршення здоров’я Кім Чен Ина і навіть повідомлення про його смерть почали ширитись після того, як лідера КНДР не було на святкуванні 15 квітня дня народження його діда Кім Ір Сена, засновника Північної Кореї. Цей день відзначають як одне з головних державних свят.

Востаннє північнокорейські ЗМІ повідомляли про місце перебування глави КНДР 11 квітня.

У медіа не виключали можливих проблем зі здоров’ям у Кім Чен Ина, пов’язаних із курінням, зайвою вагою і спадковими серцево-судинними захворюваннями.