Північна Корея погрожує «повністю обрізати» лінії комунікації з Півднем через листівки

Північна Корея погрожує розірвати лінії комунікації з Південною Кореєю 9 червня, зробивши таким чином перший крок на шляху до закриття всіх способів контакту із Сеулом, повідомило північнокорейське агентство KCNA.

«[Пхеньян] повністю обріже та закриє лінію зв’язку між владою Півночі та Півдня, яку підтримували через спільний Північно-Південний офіс зв’язку», – пише KCNA.

Це мало статися о 12:00 за місцевим часом (6 ранку за Києвом). Наразі невідомо, чи КНДР виконала свою обіцянку.

Північна Корея погрожувала закрити міжкорейський офіс зв’язку та інші проєкти, якщо Південь не заборонить перебіжчикам надсилати листівки та інші матеріали на Північ.

Південна Корея наразі не коментувала заяву, проте в Сеулі нещодавно обіцяли запровадити правові заборони на такі листівки. У Пхеньяні були переконані, що Південна Корея не щира у своїх намірах.

У КНДР звинувачують Південь у безвідповідальності, оскільки там дають змогу перебіжчикам принижувати гідність верховного північнокорейського керівництва та демонструє «знаки ворожості до всіх наших людей».

Пхеньян здебільшого розірвав контакти із Сеулом після провалу саміту між лідером КНДР Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом у 2019 році. З того часу переговори про ядерне роззброєння залишаються замороженими.

Дві Кореї технічно залишаються в стані війни, оскільки їхній конфлікт у 1950-1953 роках закінчився перемир’ям, однак не мирним договором.