Кім Чен Ин нагороджений російською медаллю до 75-річчя закінчення Другої світової війни в Європі

Лідер КНДР Кім Чен Ин нагороджений російською ювілейною медаллю «75 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні», повідомило російське посольство в Пхеньяні. Сам північнокорейський керівник на нагородження не прийшов, нагороду за нього отримав міністр закордонних справ країни Лі Сон Гвон.

Нагорода вручена за «великий особистий внесок в увічнення пам’яті загиблих і похованих у республіці радянських громадян», а також за «виявлену турботу про збереження поховань та меморіалів радянських воїнів у КНДР».

Положення про медаль такої підстави для нагородження не передбачає. Згідно з документом, іноземні громадяни можуть отримати її тільки в разі, якщо вони воювали у складі Червоної армії або флоту або в складі партизанських загонів за часів Другої світової війни. Партизаном був дід Кім Чен Ина, «вічний президент» КНДР Кім Ір Сен.

Кім був запрошений на ювілейний парад на честь 75-річчя закінчення Другої світової війни в травні в Москві. Про його згоду відвідати захід не повідомлялося, сам парад пізніше був перенесений на невизначений термін через епідемію COVID-19.