Північна Корея: ЗМІ повідомили про першу появу лідера країни на людях за 20 днів

Державні засоби інформації Північної Кореї повідомили про першу публічну появу лідера країни Кім Чен Ина за останні 20 днів.

Як поінформувало 2 травня офіційне Центральне телеграфне агентство Кореї, Кім відвідав церемонію з нагоди завершення будівництва заводу фосфорних добрив в одному з регіонів країни на північ від столиці Пхеньяну.

Він був там разом із іншими чільними посадовцями, включно з його сестрою Кім Йо Джон, повідомило агентство.

Як мовиться в повідомленні, на церемонії Кім перерізав стрічку на знак завершення будівництва, і «бурхливо залунали вигуки всіх учасників «Ура!» на знак пошани до шановного вищого керівника, який в авангарді верховодить всенародною генеральною боротьбою за всебічне здійснення великої справи будівництва могутньої держави і армії на основі власних сил і прославляє на найвищому рівні державну міць і гідність соціалістичної Кореї», а «шановний вищий керівник тепло махав рукою сповненим безмежної радості будівельникам і масам».

За повідомленням, «церемонія пуску Сунчхонського заводу для виробництва фосфорних добрив, збудованого бездоганно як база виробництва чучхейських добрив, урочисто відбулася 1 травня, на міжнародне свято трудящих усього світу».

Кіма востаннє бачили на людях 11 березня – на засіданні політбюро Центрального комітету владної Трудової партії Кореї, де обговорювали боротьбу з коронавірусом. А коли 15 квітня він не з’явився на урочистостях із нагоди головного свята країни, Дня сонця, як називають день народження його діда, засновника північнокорейської держави Кім Ір Сена, це викликало спекуляції щодо стану його здоров’я. Лунали навіть припущення, що Кім, який має надмірну вагу, потерпає від діабету і багато курить, міг померти. У сусідній Південній Кореї, де стежать за подіями на Півночі, такі припущення про поганий стан здоров’я чи й смерть Кіма заперечували.

Протягом останніх 20 днів державні ЗМІ Північної Кореї кілька разів повідомляли про привітання Кім Чен Ина закордонним діячам, на кшталт президентів Сирії, Куби чи Зімбабве, але ні про які його активні дії повідомлень не було.

Кім Чен Ин, який у Північній Кореї обіймає всі найвищі партійні, державні і військові посади, вже не вперше на тривалий час зникає з очей громадськості. Зокрема, 2014 року його не бачили протягом півтора місяця і тоді теж у чутках «ховали».