Селяни в кооперативі на заході КНДР почали вивозити на поля розсаду рису. Агітаційні бригади підбадьорюють їх виконанням пісень. Крім турботи про хліб насущний, керівництво країни дбає і про розвиток спорту. Для цього нарощується виробництво відповідного інвентарю на фабриці в Пхеньяні. Трудящі носять маски на робочих місцях, але дистанція дотримується не завжди. Точних даних про поширення коронавірусної інфекції в Північній Кореї немає. (Відео Reuters)