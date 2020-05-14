КНДР рапортує про трудові звершення в сільському господарстві і промисловості – відео
Селяни в кооперативі на заході КНДР почали вивозити на поля розсаду рису. Агітаційні бригади підбадьорюють їх виконанням пісень. Крім турботи про хліб насущний, керівництво країни дбає і про розвиток спорту. Для цього нарощується виробництво відповідного інвентарю на фабриці в Пхеньяні. Трудящі носять маски на робочих місцях, але дистанція дотримується не завжди. Точних даних про поширення коронавірусної інфекції в Північній Кореї немає. (Відео Reuters)
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