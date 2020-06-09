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09 червня 2020, Київ 19:10
Новини | Міжнародні

Вашингтон заявив, що «розчарований останніми діями» КНДР

Раніше 9 червня Пхеньян погрожував розірвати лінії комунікації з Південною Кореєю

Державний департамент США заявив 9 червня, що «розчарований останніми діями» Північної Кореї та закликав Пхеньян «повернутися до дипломатії та співпраці».

Такою була реакція Вашингтона на погрози влади КНДР розірвати лінії комунікації з Південною Кореєю, зробивши таким чином перший крок на шляху до закриття всіх способів контакту із Сеулом.

«[Пхеньян] повністю обріже та закриє лінію зв’язку між владою Півночі та Півдня, яку підтримували через спільний Північно-Південний офіс зв’язку», – повідомило північнокорейське агентство KCNA.

Північна Корея погрожувала закрити міжкорейський офіс зв’язку та інші проєкти, якщо Південь не заборонить перебіжчикам надсилати листівки та інші матеріали на Північ.

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У КНДР звинувачують Південь у безвідповідальності, оскільки там дають змогу перебіжчикам принижувати гідність верховного північнокорейського керівництва та демонструє «знаки ворожості до всіх наших людей».

Пхеньян здебільшого розірвав контакти із Сеулом після провалу саміту між лідером КНДР Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом у 2019 році. З того часу переговори про ядерне роззброєння залишаються замороженими.

Дві Кореї технічно залишаються в стані війни, оскільки їхній конфлікт у 1950-1953 роках закінчився перемир’ям, однак не мирним договором.

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