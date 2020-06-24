Перебіжчики з Північної Кореї запустили з території Південної Кореї нову партію летючок із критикою керівництва КНДР. Запуск вони зняли на відео. Пхеньян, обурений їхньою діяльністю і потуранням, як він вважає, Сеулу, раніше припинив контакти з Півднем і підірвав пункт двостороннього зв’язку в Кесоні, а також заново встановив на кордоні гучномовці для ведення пропагандистського мовлення. (Відео Reuters)