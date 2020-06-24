Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
24 червня 2020, Київ 17:42
Відео

Група перебіжчиків із КНДР запустила з Півдня нову порцію летючок проти Пхеньяну – відеорепортаж

Група перебіжчиків із КНДР запустила з Півдня нову порцію летючок проти Пхеньяну – відеорепортаж
Embed
Група перебіжчиків із КНДР запустила з Півдня нову порцію летючок проти Пхеньяну – відеорепортаж

No media source currently available

0:00 0:02:23 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Перебіжчики з Північної Кореї запустили з території Південної Кореї нову партію летючок із критикою керівництва КНДР. Запуск вони зняли на відео. Пхеньян, обурений їхньою діяльністю і потуранням, як він вважає, Сеулу, раніше припинив контакти з Півднем і підірвав пункт двостороннього зв’язку в Кесоні, а також заново встановив на кордоні гучномовці для ведення пропагандистського мовлення. (Відео Reuters)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG