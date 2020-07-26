В Україні виявили 920 нових хворих на COVID-19

За добу 25 липня в Україні зареєстрували 920 нових хворих на коронавірусну хворобу, свідчать дані Ради національної безпеки і оборони вранці 26 липня.

Також напередодні від COVID-19 померли 15 людей, 310 одужали.

Відтак наразі в Україні відомо про 64 849 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, з них 35 807 людей одужали, 1 605 померли.

Читайте також: У Києві на карантин закрили чоловічий монастир​

Лідером із захворюваності наразі є Львівська область, там за добу виявили 130 хворих. На другому і третьому місцях: Київ (95 людей) та Рівненщина (81 людина).

За даними Університету Джонса Гопкінса, у світі всього виявлено понад 16 мільйонів хворих на коронавірусну хворобу. З них 644 537 людей померли. Натомість понад 9,2 мільйона людей вже одужали.