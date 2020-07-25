Критеріям пом’якшення карантину не відповідають 9 областей – МОЗ

Станом на 25 липня критеріям пом’якшення карантину не відповідають дев’ять областей. Порівняно з 24 липня до списку доєдналися Чернівецька та Житомирська області, свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

У Закарпатській області перевищений допустимий відсоток завантаженості лікарень, які приймають хворих на COVID-19.

Волинська, Івано-Франківська та Львівська області не відповідають критеріям показнику частки позитивних результатів ПЛР-тестів.

Критерієм динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більше ніж 10%) не відповідають Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Тернопільська і Чернівецька області.

В Україні станом на ранок 25 липня виявлено 63 929 випадків захворювання на COVID-19, померли 1 590 людей, одужали 35 497.