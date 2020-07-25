В Україні на COVID-19 захворіли 8 274 медики та понад 4 500 дітей – Степанов

В Україні станом на 25 липня на COVID-19 захворіли понад 4,5 тисячі дітей та майже 8 300 медиків. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

«Загалом за час пандемії захворіли 63 929 людей з них 4529 дітей а також 8274 медичних працівників», – зазначив Степанов.

Він додав, що найбільше нових випадків за минулу добу виявили у Рівненській області – 143, Києві – 129, Львівській області – 114, Одеській області – 97 та Івано-Франківській області – 85.

Згідно з даними РНБО, за минулу добу підтвердили 1 106 нових випадків захворювання на COVID-19.

В Україні станом на ранок 25 липня виявлено 63 929 випадків захворювання на COVID-19, померли 1 590 людей, одужали 35 497.