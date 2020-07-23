Рік до Олімпіади: чи не завадить пандемія Іграм знову?

Олімпіада в Токіо мала стартувати 24 липня. Проте через коронавірусну пандемію змагання перенесли на рік. 30 березня Міжнародний олімпійський комітет назвав нові дати проведення Ігор – із 23 липня до 8 серпня 2021 року. Попереду рік. Проте спортсмени признаються, що досі не розуміють, як наново налагоджувати свій розклад тренувань, не мають повного переліку кваліфікаційних турнірів, а головне – досі не знають, чи буде Олімпіада і в 2021 році. Водночас МОК робить усе, щоб Олімпіада в Токіо все ж таки відбулася. Нові розклади, нові правила, нові місця для турнірів. Наче до всього готові, якщо тільки коронавірусна пандемія знову не змінить олімпійський сценарій.

Нагороди: чого чекати?

У липні 2019 року американська аналітична компанія Gracenote прогнозувала Україні 16 медалей, із яких 7 золотих, 6 срібних і 3 бронзові нагороди. У загальному заліку «синьо-жовті» посіли б 17-е місце.

А вже у лютому американська компанія зменшила «сподівання» на українців. Кількість нагород залишилася – 16, а ось їхній ґатунок змінився. Тепер від «синьо-жовтих» чекають лише 4 «золота», 5 «срібл» і 7 «бронз». А також прогнозують 19-е місце у командному заліку.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт дивиться на Ігри в Токіо більш оптимістично і вважає, що «синьо-жовті» зможуть вибороти 15–20 нагород.

А що з ліцензіями?

Розіграно лише 57% олімпійських ліцензій. Вони залишаються чинними для тих спортсменів, які їх вибороли. В активі «синьо-жовтих» зараз 86 «путівок» до Токіо-2020: у боксі (1 ліцензія), вільній (3) і греко-римській боротьбі (2), веслуванні на байдарках і каное (9), веслувальному слаломі (1), велотреку (1) і шосе (2), художній (7) і спортивній гімнастиці (5), плаванні (6), кінному спорті (2), легкій атлетиці (26), кульовій стрільбі (5), стрільбі з лука (3), стендовій стрільбі (1), артистичному плаванні (8) і стрибках у воду (4).

А ще 43% ліцензій спортсмени розіграють у кваліфікаційних турнірах, які заплановані на 2020–2021 роки. Такі змагання мають завершитися до 29 червня наступного року.

У відборі щось змінилось?

Жодна зі світових федерацій іще не розпочала кваліфікаційні турніри через ситуацію з пандемією. Проте змін такі ліцензійні турніри зазнали: десь змінилися місця проведення, десь з’явилися нові правила.

Наприклад, у легкій атлетиці, велоспорті (ВМХ і гірський велосипед), важкій атлетиці, баскетболі, боксі і дзюдо нові вікові обмеження. Спортсмени, які відповідають у 2020 році віковим вимогам, але вийдуть за їхні межі у наступному році, все одно можуть брати участь в Олімпіаді, але й ті, хто у 2021 році вперше потрапить у вікові вимоги, теж зможуть спробувати свої сили. Проте у боксі є виняток: спортсмени повинні були народитися з 1 січня 1980 року по 31 грудня 2002 року.

А Міжнародна федерація баскетболу вже назвала нове місце олімпійської кваліфікації з 3х3, яка має відбутися 26–30 травня 2021 року в австрійському Граці. Раніше цей турнір планувався на березень 2020 року в Індії. Жіноча збірна України з 3х3 – єдина команда з ігрових видів спорту, яка ще має шанс представляти «синьо-жовтих» у Токіо-2020.

Не зачепили зміни велоспорт, кінний спорт, хокей на траві і софтбол. У цих видах уже розіграли ліцензії, і тепер голос залишається за НОК країни – а хто ж саме поїде у складі збірних.

Дещо змінився і розклад самої Олімпіади, з яким можна ознайомитися тут.

Які шанси української збірної в Токіо-2020, Радіо Свобода писало минулого року.

Що з українською збірною?

За інформацією НОК України, загальний обсяг фінансування щомісячних стипендій для 60 провідних атлетів-кандидатів для участі в Іграх ХХХІІ Олімпіади в Токіо і ХХІV зимових Олімпійських іграх у Пекіні від Національного олімпійського комітету складає понад 18,7 мільйона гривень. Стипендії для атлетів до олімпійського Токіо з урахуванням перенесення змагань продовжено ще на один рік.

У профільному міністерстві також зазначають, що фінансова підтримка спортсменів триватиме, тренувальні збори проводитимуться. Проте більш детальна інформація про фінансування буде зрозуміла після того, як завершаться карантинні обмеження і спортсмени зможуть тренуватися і готуватися до ігор у повному обсязі.

Підтримка і вдячність від спортсменів і МОК

Сьогодні о 20:00 за токійським часом МОК опублікував відео, щоб відзначити точний момент – рік до Олімпійських ігор.

У відеозверненні представники олімпійського руху згадують про повагу і вдячність мільйонам людей по всьому світі, які нетерпляче очікують початку Ігор, а також усім спортсменам, які прагнуть узяти участь наступного літа. Крім того, вони дякують медикам за порятунок тих, хто одужав від СOVID-19.

А спортсмени тим часом у соціальних мережах викладають пости з мотивацією не здаватися і продовжувати боротися за свою мрію – перемогу на Олімпіаді і далі.

А що з уболівальниками?

Досі питання присутності вболівальників залишається відкритим. Проведення Олімпійських ігор у Токіо без глядачів не обговорюють, але це може стати крайнім заходом у випадку, якщо альтернативою буде скасування змагань. Про це в інтерв’ю японській медіамережі NHK розповів Йосіро Морі, голова оргкомітету Токіо-2020. Можливо на трибунах будуть лише японські вболівальники, але остаточно відповідь буде ближче до самих ігор. І ймовірність повноцінного проведення Олімпіади залежить від того, чи зможе людство перемогти коронавірус, кажуть в організаційному комітеті.

Японські агентства зазначають, що вболівальники матимуть шанс повернути гроші за квитки, якщо й наступного року вони не зможуть приїхати на Ігри.

А ось цінова планка за житло в Токіо у кілька разів піднялася, розповідає киянка Ірина Немєць. Разом із друзями вона збиралася їхати на Олімпіаду, щоб підтримати українську команду.

«Із 22 липня по 10 серпня апартаменти на чотирьох коштували близько 50 тисяч гривень. Зараз така квартира коштуватиме 110–120 тисяч. Головна проблема ще в тому, що на спеціальних сайтах зазвичай, якщо ти сплачуєш за житло одразу, то ціна на житло менше, ніж просто забронювати собі місце. Зараз заплатити за квартиру ніхто не ризикує, бо незрозуміло, що буде наступного року. А тому «забронювати» стало дорожче ще на 15–20 тисяч гривень. Квитки на літак ми також не ризикуємо зараз брати, але кордони відкриваються, ціна зростає, і розумію, що ми знову будемо в мінусі», – розповідає Ірина.

Олімпіада вже точно буде?

28 квітня в інтерв’ю виданню Nikkan Sports голова організаційного комітету Токіо-2020 Йосіро Морі розповів, що головне світове спортивне змагання буде скасоване, якщо пандемія коронавірусної інфекції не буде приборкана до наступного року.

А президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах розповів, що Олімпійські ігри в Токіо можуть скасувати, якщо вони не відбудуться у 2021 році.

Японія вже вклала в проведення Ігор-2020 10 мільярдів доларів, проте, за деякими даними, непрямі інвестиції Японії в спортивне свято чотириріччя сягають ледь не 30 мільярдів доларів. Тож зрозуміло, що Японія не хоче втрачати ці Ігри.

Також деякі експерти зазначають, що ці Ігри символічні для Токіо через дві двадцятки в році. Тому і наступного, 2021 року, японці вживатимуть лого «Токіо-2020».

Новинна агенція Kyodo оприлюднила результати опитування в Японії, де 36,4% респондентів підтримали повторне перенесення Олімпіади, 33,7% вважають, що Ігри варто скасувати взагалі, і тільки 23,9% респондентів висловилися за те, щоб Олімпійські ігри відбулися 2021 року.

Цікаво, чи зможе Японія побороти «олімпійське прокляття», адже відкладення Олімпіади було першим у 124-річній олімпійській історії, проте Токіо не щастить з Іграми вже вдруге. У 1940 році Японія – тодішній союзник гітлерівської Німеччини – мала проводити Олімпіаду, але через війну у Токіо забрали це право і передали Гельсінкі.