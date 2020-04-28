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28 квітня 2020, Київ 10:40
Новини | Коронавірус

Олімпіада в Токіо може не відбутися і в 2021 році

Церемонія зустрічі олімпійського вогню в Японії, 20 березня 2020 року

Відкладена на 2021 рік Олімпіада в Токіо може не відбутися і через рік, заявив 28 квітня в інтерв’ю виданню Nikkan Sports голова організаційного комітету Токіо-2020 Йосіро Морі. За його словами, головне світове спортивне змагання буде скасоване, якщо пандемія коронавірусної інфекції не буде приборкана до наступного року.

Керівник Медичної асоціації Японії Йосітаке Йококура висловив окрему думку з цього питання. Він попередив, що провести Ігри у 2021 році буде «надзвичайно складно», якщо вакцини не знайдуть.

«Я б не сказав, що їх не слід проводити, але це буде надзвичайно складно. Я сподіваюся, що вакцини та ліки будуть розроблені якнайшвидше», – сказав Йококура на брифінгу в Токіо.

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Токійські ігри, що були заплановані з 24 липня до 9 серпня 2020 року, були перенесені на один рік через спалах COVID-19. Відкладення було першим у 124-річній історії сучасних Олімпіад, хоча деякі з цих змагань були скасовані через війну, включно з Іграми в Токіо 1940 року.

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