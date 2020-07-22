Спорт за тиждень: Світоліна, Ушеніна та змішані єдиноборства

Боротьба за «квитки» у Лігу чемпіонів, світова перемога у шахах та повернення першої ракетки України ​–​ у традиційному спортивному дайджесті ми зібрали найцікавіші новини та головні перемоги українців за тиждень.

Перша світова перемога на карантині

Анна Ушеніна виграла Women’s Speed Chess Championship Grand Prix. Українка у фіналі Гран-прі зі швидких шахів обіграла росіянку Олександру Костенюк. Доля матчу вирішувалася в останній партії, де українка грала білими. У Костенюк була перевага, проте кілька неточних ходів і результат матчу – 14,5:13,5 на користь українки.

Гран-прі FIDE складався з чотирьох етапів. Лідери всіх турів потім зустрілися у суперфіналі. За інформацією Міжнародної федерації шахів, за перемогу у Гран-прі Ушеніна отримали 6,5 тисяч доларів.

Повернення Світоліної: перемога та поразка

Перша ракетка України Еліна Світоліна стала переможницею виставкового турніру Bett1 Aces в Берліні. У фіналі проти чешки Петри Квітової українка здобула вольову перемогу на тай-брейку – 3:6,6:1,10:5. Тож перемога у Німеччині принесла Світоліній перший титул після карантину.

А ось вже у другому турнірі Bett1 Aces Berlin 2 Еліна Світоліна не змогла повторити свій успіх. Спочатку програла у півфіналі Анастасії Севастовій з Латвії – 1:6, 1:6. А потім у матчі за «бронзу» поступилася Андреї Петкович з Німеччини – 4:6, 6:7.

Український тріумф в UFC

В Абу-Дабі відбувся турнір UFC Fight Night 172, де українські бійці здобули перемогу. Роман Долідзе, який був чемпіоном українського промоушену WWFC у напівважкій вазі (до 93 кг), у кінцівці першого раунду «пробив» коліном в голову росіянину Хадісу Ібрагімову, тож рефері зупинив поєдинок. А Долідзе святкував сьому перемогу.

А Сергій Співак, який виступав у суперважкій вазі, рішенням суддів переміг бразильця Карлоса Феліпе – 28-28, 29-27, 29-27.

Баскетбол 3х3 захопив Одесу

В Одесі відбулися одразу два турніри від Федерації баскетболу України з 3х3. Так, у другому етапі чемпіонату України серед чоловіків перемогу здобула луцька «Промбудсфера», у складі якої – Дмитро Швагринський, Володимир Коцько, Максим Дейна та Петро Глушко. Луцька команда у фіналі не залишила шансів «Конторі» – 21:13.

Серед жінок переможницями стали Анастасія Щепкіна, Наталя Булавицька, Світлана Колібабчук, Яна Самур, які у складі команди «Устриці на карантині» виявилися сильнішими за «КІВС-Львів» – 16:9. Наступний етап відбудеться 1 серпня у м. Кам'янське.

Також в Одесі відновилася і Суперліга 3х3. Серед жінок найкращими стали представниці жіночої збірної Ганна Ольховик, Христина Філевич та Віта Горобець, які у фіналі переграли збірну U-23 з рахунком 19:18. А серед чоловіків навпаки: молодіжна команда, віком спортсменів до 23 років (Антон Мусієнко, Ілля Нємцу, Сергій Старцев, Владислав Фролов), здобула перемогу над національною збірною – 21:17.

УПЛ: «срібло» – у киян

Долю срібних нагород Української Прем'єр-ліги вирішено. У останньому турі київське «Динамо» програло «Колосу» з Київщини з рахунком 2:0. Голами відзначилися Володимир Лисенко та Арні Вільгамссон. Проте цей результат не завадив киянам утриматися на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ.

Луганська «Зоря» зіграла внічию з чернігівською «Десною» (1:1) та здобула «бронзу». Донецький «Шахтар» став чемпіоном України достроково.

Українські клуби стартують у вересні

Команди, які зайняли п’яте, шосте, сьоме та восьме місця в підсумковій таблиці УПЛ розіграють путівку до другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. У півфіналах «Дніпро-1» зустрінеться з «Колосом», а «Олександрія» – з «Маріуполем». Матчі плей-оф заплановані на 25 липня. Переможець плей-оф УПЛ стартує у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи 17 вересня, а свого суперника дізнається 31 серпня.

«Десна» дебютує у Лізі Європи в третьому кваліфікаційному раунді 24 вересня, а луганська «Зоря» розпочне свою гру з групового раунду вже 22 жовтня.

В Лізі чемпіонів зіграє київське «Динамо» у третьому кваліфікаційному раунді, запланованому на 15/16 вересня. А 30 жовтня стартує сезон для «Шахтаря» у груповому раунді.

Визначилися суперники «Дніпра»

Баскетбольний клуб «Дніпро» вперше зіграє у Лізі чемпіонів і буде єдиним українським представником у цьому турнірі. У першому раунді кваліфікації команда Дениса Журавльова зіграє проти «Гронінгена» з Нідерландів вдома 15 вересня, а на виїзді – 18-го. У разі успіху на старті в другому раунді кваліфікації «Дніпро» зустрінеться з переможцем пари «Іракліс» (Греція) – Керавнос (Кіпр). Матчі відбудуться 22 та 25 вересня, але перша зустріч – в гостях.

Українська стрітбольна ліга: відбувся другий етап

У Бахмуті відбувся другий відбірковий турнір Української стрітбольної ліги 3х3. У чоловічій категорії переможцями стали Станіслав Новицький, Юрій Харченко та Олександр Громов у складі команди «ALT-J». А серед спортсменів віком до 18 років найсильнішою виявилася команда зі Старобільська – «ДЮК Орля».

Нагадаємо, що у першому турнірі, який відбувся у Полтаві, перемогу здобула команда «Dnipro». Усього змагання Української стрітбольної ліги відбудуться в 11 містах. 25 липня команди змагатимуться у Києві та Новій Каховці. Фінал запланований на 29 серпня.

Чемпіонка Польщі

Харків'янка Анастасія Шошина стала чемпіонкою у парному розряді чемпіонату Польщі з тенісу. У фіналі українка у тандемі з польською спортсменкою Паулою Канею-Ходунь обіграли «господарок» – Магдалену Френх/Мартіну Кубку – 7:6 (7:5), 7:5.

Без «Золотого м’яча»

Вперше в історії французький журнал France Football не вручатиме нагороду найкращому футболісту року у Європі «Золотий м’яч». За словами головного редактора видання Паскаля Ферре, нинішній рік не можна розглядати як звичайний через пандемію і жодних критеріїв відбору для нагороди не було виконано.

«Золотий м’яч» вручають щороку з 1956-го. У 2019 році володарем «Золотого м'яча» вшосте у своїй кар'єрі став нападник «Барселони» Ліонель Мессі.