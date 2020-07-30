Кількість померлих від COVID-19 у США перевищила 150 тисяч

Кількість померлих від коронавірусного захворювання COVID-19 у США перевищила 150 тисяч, свідчать дані Університету Джонса Гопкінса.

Станом на 29 липня за останні 24 години померли 1267 людей – число смертей зростає швидкими темпами три тижні поспіль після спалаху коронавірусу в Арізоні, Каліфорнії, Флориді й Техасі.

150 649 померлих у Сполучених Штатах за останні п’ять місяців становлять приблизно чверть від всіх смертей у світі (майже 665 тисяч). Кількість заражених по всьому світу становить майже 17 мільйонів.

Тим часом, у будівлі Капітолію зробили обов’язковим носіння масок після того, як ще один член Конгресу США захворів на COVID-19.

Рівень смертності від COVID-19 у США є найвищим у світі, проте чисельність населення у понад 330 мільйонів людей означає, що Сполучені Штати посідають шосте місце за смертністю на душу населення після Великої Британії, Іспанії, Італії, Перу й Чилі, повідомляє Reuters.

Бразилія, яка посідає друге місце після США за кількістю виявлених випадків і смертей, 29 липня заявила про рекордні добові дані: виявили 69074 нових випадки коронавірусної хвороби, 1595 людей померли.