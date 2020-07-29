У Франції зафіксували найбільший за місяць добовий приріст інфікованих коронавірусом

У Франції органи охорони здоров’я повідомили про майже 1 400 нових випадків коронавірусу – це рекордний добовий приріст інфікованих за більш ніж місяць.

Також зафіксовано 15 смертей, що перевищує середні показники останніх тижнів.

При цьому в уряді Франції заявили, що кількість людей, які лікуються від COVID-19 у медзакладах, продовжує зменшуватися, відповідно до двомісячної тенденції, повідомляє агентство Reuters.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 29 липня у Франції виявили понад 221 тисячу інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померли 30 226 людей, одужали – більш ніж 81 тисяча пацієнтів.

27 липня глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що за останні шість тижнів загальна кількість випадків інфікування коронавірусом у світі майже подвоїлася.

Станом на 29 липня у світі коронавірусом було інфіковано понад 16,8 мільйона людей, одужали більш ніж 9,8 мільйона пацієнтів, померла – 662 081 людина.