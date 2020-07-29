Росія використовує три англомовні сайти для поширення фейків про COVID-19 – AP

Російські розвідслужби використовують щонайменше три англомовні сайти для поширення дезінформації, пов’язаної з пандемією коронавірусу, щоб підірвати зусилля США з подолання спалаху COVID-19, повідомили неназвані американські чиновники агентству Associated Press.

Йдеться про сайти InfoRos.ru, Infobrics.org і OneWorld.press, де між кінцем травня і початком липня були опубліковані більш ніж 150 статей, в яких пропагуються конспірологічні теорії, зокрема, китайські твердження про те, що коронавірус був створений як біологічна зброя в американській військовій лабораторії, і з’являються коментарі про те, як російське медичне обладнання, доставлене в США, сприяє поліпшенню відносин двох країн.

AP повідомляє, що посадовці говорили на умовах анонімності, бо не мають повноважень виступати публічно.

Вони заявили, що вирішили повідомити про сайти зараз, щоб попередити про чіткий зв’язок між цими сайтами і російською розвідкою.

AP назвало імена Дениса Тюріна і Олександра Старунського, які організовують публікацію цих матеріалів. За повідомленням, вони очолювали агентство InfoRos і раніше служили в ГРУ. У російській розвідці, підрозділ, де вони працювали, спеціалізується на військовій психологічній розвідці, і вони зберегли там контакти, повідомляє AP.

Сайт InfoRos.ru належить російському уряду, два інші сайти формально є незалежними інформаційними порталами.

Відповідно до джерел газети New York Times в американських спецслужбах, ФБР розслідує зв’язки ще одного інтернет-видання Strategic Culture Foundation зі Службою зовнішньої розвідки Росії.

У травні на його сайті з’явилася різко негативна стаття про Евелін Фаркас, яка працювала в адміністрації Барака Обами і відома своїми критичними висловлюваннями на адресу Кремля. У червні Фаркас програла на первинних виборах Демократичної партії в боротьбі за місце в Конгресі.

Сайт OneWorld.press заперечив звинувачення в тому, що він пов’язаний з російською розвідкою.