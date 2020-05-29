Познер vs Михалков: як у Росії захищаються від дезінформації щодо COVID-19

Російський телеведучий Володимир Познер публічно звинуватив російського режисера Микиту Михалкова у маніпулюванні свідомістю людей та поширенні дезінформації, зокрема і щодо коронавірусу. Російська прокуратура викриває інформаційні ресурси, що поширюють фейки про пандемію COVID-19​. Чому країна-дезінформатор сама вимушена боротися з дезінформацією?

Зіткнувшись віч-на-віч із реаліями COVID-19 Росія почала обмежувати потрапляння в інформаційний простір фейків та дезінформації, яку створюють і поширують світом, зокрема, і самі ідеологи «русского мира».

Як пише ресурс EUvsDisinfo, все більше російських журналістів відрікаються від дезінформації. Тепер до лав критиків вступив і телеведучий Володимир Познер.

Все почалося з вилучення з ефіру телеканалу «Росія 24» випуску авторської програми «Бісогон ТВ» режисера Микити Михалкова.

У випуску Михалков, зокрема, стверджував, що Білл Ґейтс і його корпорація під виглядом ліків чи вацини від COVID-19 нібито планують імплантувати мільярдам людей чіпи для контролю над ними.

Це той самий фейк про «чіпування при вакцинації від COVID-19», який поширюють у Європі деякі радикальні рухи, а у Східіній Європі й деякі православні церкви, що мають тісні стосунки із Російською православною церквою. В Україні УПЦ МП виступила проти запровадження карантину та обмеження масових богослужінь під час епідемії коронавірусу.

Цей випуск передачі Михалкова телеканал «Росія 24» показав двічі 1 травня, але потім зняв з ефіру повтори 2 і 3 травня. Тоді режисер звинуватив телеканал в цензурі.

Між тим генпрокуратура Росії доручила Роскомнадзору заблокувати ресурси, що поширюють фейки про «чіпування» населення під виглядом вакцинації.

Ресурси з дезінформацією виявили органи прокуратури Північної Осетії і Новосибірської області Росії. Зокрема, мова йде про відеоролик під назвою «Жорстка і страшна правда про наш світ (частина 2). Коронавірус, чіпізація, Білл Ґейтс, 5G, Вакцинація», який, за даними Генпрокуратури Росії, подивилися більше 930 разів. У ролику, зокрема, стверджується, що «вірус створений для усунення проблеми перенаселення Землі, а від вакцинації необхідно відмовлятися».

Також російська прокуратура звернула увагу на ролик під назвою «Вакцинація пройде у вигляді чіпування! Дивіться, поки не видалили», автор якого закликає людей не звертатися за медичною допомогою в разі захворювання COVID-19, бо мовляв, вірус створили для встановлення тотального контролю над людьми.

Конфлікт між «зубрами»

Коли повтори програми Микити Михалкова зняли з ефіру, то це почали обговорювати у ЗМІ, оскільки Михалков до цього моменту був такою собі «священною коровою» російського істеблішменту. Палкий прихильник Путіна і просування ідей «русского мира», Микита Михалков радісно вітав окупацію Криму.

І от після ефіру Михалкова про «чіпування при вакцинації від COVID-19» і подальшого зняття програми з ефіру, цю ситуацію попросили прокоментувати російського журналіста Володимира Познера.

Це сталося в ефірі російської радіостанції «Ехо Москви» та у програмі «Просто про складне з Софіко Шеварднадзе».

Це, безумовно, упереджена програма. Вона, зокрема, збуджує ненависть. Там колосальна кількість брехні

Володимир Познер прокоментував програму Микити Михалкова.

«Це, безумовно, упереджена програма, побудована, щоб довести точку зору Михалкова, але приховати інформацію, яка їй суперечить. І вона, зокрема, збуджує ненависть. Там колосальна кількість брехні. Я відчув огиду під час перегляду», – сказав Познер і висловив здивування, як Михалков, може вірити в те, що він говорить у своїх програмах.

Пізніше Познер написав Михалкову листа, а той у відповідь – публічно звинуватив у брехні самого Познера і розкрив деталі їхнього приватного листування.

Після цього Познер оприлюднив особисті повідомлення від опонента.

«Я висловився, висловився не найбільш приємним чином. Якби я не висловив своєї думки, то не став би об'єктом уваги Михалкова і його «Бісогона», – написав Познер у своєму блозі, пояснюючи причини нападок Михалкова на нього.

Познер опублікував лист Микиті Михалкову, де прямо звинуватив його у маніпуляціях.

Ось деякі цитати:

«Що стосується знятої з ефіру програми. Вона являє собою як раз те, проти чого Ви заперечуєте і чим Ви обурюєтеся: це чистої води маніпулювання людьми».

«Ви, з моєї точки зору, робите це дуже добре, професійно і талановито, може бути, краще сказати – вміло. Тому що дуже тонко змішуєте елементи правди з брехнею».

«Незважаючи на мою, скажімо так, невтішну оцінку Вашої програми, я згоден з Вами в одному: Ви зазнали цензури, категоричним противником якої я є».

«Я, наприклад, не можу запросити в свою програму Олексія Навального (в дужках зауважу, що не є його прихильником, навіть навпаки, але вважаю його фігурою, чию думку глядач має право знати). Я радий, що Ви відчули цензуру, тому що впевнений, що ніколи від неї Ви не страждали: Ви завжди належали до еліти, як радянської, так і російської».

Дискутували Познер і Михолков і щодо радянського минулого. Михалков прославляє «велич Росії» у всі часи – дорадянський, радянський і теперішній. Познер відповідає, що не заперечує – у радянські часи було щось хороше, але репресії все перекреслили.

Було убито мільйони невинних людей. І шкода, якої було завдано, є незрівнянно більшою, аніж те хороше, що було. Радянська партократія виявилася для країни згубною



«Та влада опиралася на прекрасні ідеї, але їхнє втілення виявилося катастрофічних. Назавжди була знищена російська інтелігенція.

Було убито мільйони невинних людей. І шкода, якої було завдано, є незрівнянно більшою, аніж те хороше, що було.

Радянська партократія виявилася для країни згубною», – пише Познер.

Теорії змов і коронавірус

Розбіжності між цими двома відомими в Росії особистостями – Михалковим і Познером – є проявом процесів, які зачепили Росію у зв'язку із епідемією коронавірусу.

Саме російське медійне середовище, для якого нормою в останні десятиліття стало змішувати правду і неправду, маніпулювати свідомістю людей, поширювати дезінформацію і відверті фейки, (зокрема і ті, які спровокували конфлікт на українському Донбасі і отримали сталу назву «о поедании русскоговорящих младенцев и распятом мальчике в трусиках», а пізніше були видалені – ред.) вимушене тепер викривати неправдиві, перекручені і просто вигадані повідомлення про коронавірус, бо це вже складає небезпеку для самого російського суспільства.

Коли проблема з коронавірусом в Росії досягла трагічного розмаху, багато вірних Кремлю ЗМІ тепер намагаються повернутися до збалансованого, достовірного і перевіреного інформування. Однак, усталена практика останніх десятиліть іде в розріз із цими намаганнями.

І до, і після конфлікту між Михалковим і каналом «Росія 24» звинувачення проти Білла Ґейтса з'являлися на «Первом канале», як в репортажах, так і в ток-шоу.

«Комсомольська правда» розмістила матеріал, в якому стверджувалося, що Ротшильди знали про майбутню кризу через COVID-19 ще в 2014 році.

Тим часом Микита Михалков продовжує поширювати дезінформацію в YouTube. Оглядачі кажуть, що застосування цензури лише посилило увагу до «бісогона» Михалкова.

В останній серії програми режисер звернувся до відомої теорії змови – так званого «Плану Даллеса» (за теорією змови, нібито існував план дій США проти СРСР, який полягав у намаганні довести до моральної деградації радянських людей. Ніхто «Плану Даллеса» не бачив, але радянська і російська пропаганда стверджує, що він існував – ред.).​

А Роскомнадзор ще у березні попередив засоби масової інформації Росії й інтернет-ресурси про відповідальність за поширення неправдивих даних про новий тип коронавирусу.

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