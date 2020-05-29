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В российском городе Гуково, который находится прямо на границе с неподконтрольной частью Луганской области Украины, медицинские работники вышли на митинг из-за невыплаты надбавок за работу с больными Covid-19. Кроме прочего, на видео, снятом очевидцами, они рассказывают, что участвовали в войне на Донбассе.

Видео действительно снято у городской больницы в Гуково. Участники митинга говорят, что им не выплатили обещанные «боевые» «за Украину». По их словам, они вывозили раненых обеих сторон конфликта из зоны боевых действий «под бомбежками». В этом принимали участие экипажи скорой помощи Гуково, фельдшера и врачи.

Одна из медработниц заявила, что в ее смену привезли 19 украинских военнослужащих, после чего врачам запретили об этом рассказывать.

Также митингующие упоминают, что подобные выезды в зону конфликта были и медиков из Новошахтинска, Белой Колетвы и Зверево. В этих населенных пунктах руководство больниц «боевые» деньги выплатило.

«Вывозили раненых с границы и с территории Украины. Под бомбежками скорая помощь с фельдшерами вместе. Не получили деньги и врачи, которые штопали их», – говорит на видео водитель «скорой».

О каких «бомбежках» упоминают российские медики?

В июле-августе 2014 года в Донецкой и Луганской областях боевые действия проходили на разных участках возле Российско-Украинской границы. Тут же были зафиксированы, кроме наемников, случаи участия в боевых действиях регулярных частей Вооруженных Сил Российской Федерации.

Активные боевые действия в то время велись в районе Изварино, Должанска, Вознесеновки (на тот момент Червонопартизанск) на Саур-Могиле. Здесь несколько раз украинские войска попадали в окружение, блокировались, оказывались без снабжения и активно обстреливались, в том числе, с территории России.

Так 11 июля 2014 года группировка Вооруженных Сил и Государственной пограничной службы Украины подверглась ракетному обстрелу возле поселка Зеленополье Луганской области (48 километров до указанного в видео Новошахтинска и около 70 километров до Гуково). По официальным сообщениям Минобороны Украины, в результате этого обстрела погибли 19 военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще 93 были ранены.

В первых числах августа 2014 года подразделение 72-й механизированной пехотной бригады Вооруженных Сил Украины оказались в окружении в юго-восточной части Луганской области. При посредничестве миссии ОБСЕ большая часть из них (по информации ОБСЕ – 437 человек) пересекли границу с Россией на КПВВ Гуково. Раненым военнослужащим оказали первую помощь и отправили на машине скорой помощи в больницу.

Кроме того, в 2016 году международная группа журналистов Bellingcat установила факты использования Россией установок БМ-21 «Град» против Украины со своей территории летом 2014 года.

Среди прочих доказательств фигурирует и видео обстрела установками «Град» предположительно именно из района Гуково.

Всего, по информации Bellingcat, с территории России тогда произошло не менее 300 обстрелов украинской территории.

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