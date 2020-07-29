У Тернопільській ОДА повідомили про чоловіка, який втретє захворів на COVID-19

У Тернопільскій області реєструють повторні випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомив голова Тернопільської ОДА Володимир Богайчук.

«В області зареєстровано декілька повторних випадків захворювання на COVID-19. Є хворий, який захворів уже втретє. Ми повинні розуміти, що, навіть, перехворівши коронавірусною інфекцією, це не убезпечує нас від повторного захворювання», – наголосив Богайчук.

Він додав, що спостерігається агресивність вірусу у певних регіонах. Зокрема, у Монастириському районі майже усі хворі перебувають у важкому стані.

За даними РНБО у Тернопільській області від початку епідемії виявили 2 852 випадки інфікування коронавірусом, 1 736 людей одужали, 39 померли.