COVID-19 зупинив роботу парламенту Польщі

Троє членів Сенату – вищої палати парламенту Польщі, інфіковані коронавірусом. Через небезпеку поширення вірусу перенесли засідання обидві палати парламенту.

Зокрема, як повідомляють польські ЗМІ, один із сенаторів Ян Філіп Лібіцький не знав про захворювання і продовжував працювати ще протягом кількох днів. «Не маю уявлення, де я міг би схопити цей вірус», – зазначив сенатор, який зараз перебуває у шпиталі.

З метою обмежити поширення коронавірусу, піти на карантин були змушені кілька сенаторів, з якими Лібіцький контактував. Також ухвалене рішення перенести на кілька днів – з 7 на 14 серпня засідання Сейму – нижньої палати парламенту Польщі. Засідання Сенату замість 4-7 серпня засідання відбудуться 11-13 серпня.

Рішення змінити у зв’язку з епідемією COVID-19 терміни засідань польського парламенту не стосується встановленої раніше дати проведення Народних зборів (Zgromadzenie Narodowe – спільне засідання обох палат Парламенту), на яких Анджей Дуда має скласти присягу президента Польщі.

Засідання має відбутись 6 серпня в залі польського Сейму.

12 липня відбувся другий тур виборів президента Польщі, у якому Анджей Дуда – кандидат від владної партії «Право і справедливість» (51.21% голосів виборців) здобув перемогу над своїм суперником, кандидатом від опозиційної партії «Громадянська платформа», мером Варшави Рафалом Тшасковським (48,79% голосів виборців).

За даними Університету Джонса Гопкінса, у Польщі станом на 4 серпня виявлено понад 48 тисяч інфікованих коронавірусом, померли 1 738 людей, одужали – більш ніж 35 тисяч.