Комітет кандидата в президенти Польщі Тшасковського подав до Верховного суду протест через вибори

Комітет кандидата в президенти Польщі Рафала Тшасковського подав до Верховного суду протест через вибори.

Як повідомив на пресконференції Гжегож Вуйтовіч, повноважний представник виборчого комітету Рафала Тшасковського у справі виборів, протест був переданий до Верховного суду Польщі.

«Ми хочемо, щоб Верховний суд вивчив всі звинувачення, які з’явилися щодо виборів, які з’явилися у сфері ЗМІ, а також у сфері публічній, ширшій», – заявив Гжегож Вуйтовіч.

На його думку, звинувачення стосується порушення Конституції Польщі, а також, «на нашу думку, потужне звинувачення стосується роботи TVP (одного з найбільших телевізійних каналів Польщі), з допомогою якого підтримку мав тільки один з кандидатів, а кандидатові Рафалові Тшасковському діставалась постійна дискредитація».

Гжегож Вуйтовіч наголосив, що «до нашого протесту були додані понад 2 тисячі індивідуальних повідомлень про порушення правил, які надійшли протягом останніх днів».

Депутат Сейму (нижня палата парламенту Республіки Польщі) Барбара Новацка приєдналася до протесту у справі виборів президента.

«Ми складаємо цей протест, щоб влада знала, що ми дивимось їй на руки. Якщо б ми сьогодні їй пробачили, то наступні вибори були б перекрученими ще більше», – заявила Барбара Новацка.

Як повідомляють ЗМІ, 422 385 голосів виборців були вирішальними. Вони принесли перемогу Анджею Дуді. Державна виборча комісія заявила, що Анджей Дуда здобув на виборах 51,03% голосів, його суперник, мер Варшави Рафал Тшасковські – 48,97% голосів виборців.

Якщо Найвищий суд визнає вибори недійсними, голова Сейму повинен до п’яти днів визначити дату проведення нових президентських виборів.