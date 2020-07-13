Зеленський привітав Дуду з перемогою на виборах та запросив до України

Президент України Володимир Зеленський привітав Анджея Дуду з перемогою на виборах президента Польщі.

«Щиро вітаю пана президента Анджея Дуду з перемогою на виборах! Бажаю Польщі під вашим керівництвом подальших успіхів і процвітання. Запрошую вас відвідати Україну з візитом для продовження нашої плідної співпраці. Разом ми сильніші», – написав Зеленський у Twitter.

Другий тур виборів президента Польщі відбувся 12 липня. Виборча комісія вже порахувала практично всі бюлетені. Чинний президент Польщі Анджей Дуда здобуває 51,21% голосів, а його опонент, мер Варшави Рафал Тшасковські – 48,79%.