Трамп привітав Дуду з перемогою на виборах та готовий продовжити співпрацю в оборонній сфері

Президент США Дональд Трамп привітав президента Польщі Анджея Дуду з перемогою на виборах.

«Вітаю мого друга президента Польщі Анджея Дуду з його історичним переобранням. Очікую на продовження нашої важливої співпраці в багатьох питаннях, включно з обороною, торгівлею, енергетикою та телекомунікаційною безпекою», – написав Трамп у Twitter.

13 липня Національна виборча комісія Польщі оголосила, що консерватор Дуда здобув 51,03% в другому турі виборів президента Польщі. Його опонент, мер Варшави Рафал Тшасковські отримав 48,97%.

У червні Дуда відвідав Білий дім. Під час візиту до Вашингтона він домовився з Трампом, що США збільшать кількість американських військових, які базуються в Польщі. Президент США зазначив, що деяких військових можуть передислокувати з Німеччини до Польщі.