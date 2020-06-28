Американські війська перекинуть з Німеччини у Східну Європу як сигнал Путіну – AFP

Міністр оборони Марк Еспер в понеділок представить президенту США Дональду Трампу варіанти виведення тисяч американських військовослужбовців з Німеччини, багато з яких будуть перекинуті в Східну Європу, заявили в Пентагоні.

За словами двох високопоставлених представників Пентагону, план передбачає скорочення постійної присутності американських військ в Німеччині на 9500 осіб до 25 000 військовослужбовців. За словами співрозмовників AFP, деякі з цих 9500 військовиків повернуться в США, а інших переведуть в країни Східної Європи.

Ці зміни, за словами представників Пентагону, слугуватимуть однозначним попередженням російському президенту Володимиру Путіну, чиї військові амбіції вкотре були підтверджені анексією українського Криму в 2014 році.

Співрозмовники агентства не уточнили, в яку саме з європейських країн можуть бути перекинуті військові з Німеччини, однак президент Дональд Трамп, зустрічаючись у середу із польським президентом Анджеєм Дудою, говорив про американську присутність у Польщі.

До цього часу, в моменти загострення відносин з Москвою, Північноатлантичний альянс перекидав війська до близьких до Росії країн лише тимчасово. Але тепер США вбачають в анексії Криму і конфлікті на сході України, який триває, можливість звільнитися від колишніх зобов'язань, пише AFP.

Також одне з джерел в Пентагоні повідомило, що перекидання військовослужбовців буде проводитися на основі двосторонніх угод між США і країнами-партнерами, а не під егідою НАТО.

За словами одного зі співрозмовників AFP, нова можлива система ротації забезпечує більшу гнучкість і вищий рівень непередбачуваності, що робить її серйознішим сигналом для Росії.