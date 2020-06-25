Зважаючи на російську агресію, виведення військ США з Німеччини має координуватись з НАТО – міністр оборони Німеччини

Виведення американських військ з Німеччини має координуватися з НАТО, заявила очільниця німецького оборонного відомства Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Під час конференції, проведеної американським аналітичним центром «Атлантична рада», міністерка додала, що Росія лишається загрозою для багатьох європейських країн, і НАТО публічно має показати згуртованість.

«Зі зростанням російської агресії будь-які плани змінити кількість американських військових в Європі повинні координуватись із іншими членами НАТО», – заявила Крамп-Карренбауер.

«НАТО – це не торговельна організація. Безпека – це не товар», – додала вона.

За її словами, рішення скоротити кількість американських військ у Німеччині є питанням, що стосується всього Північноатлантичного альянсу, не лише Вашингтона та Берліна.

«Після нелегальної анексії Криму, після того, що трапилось на сході України, ми всі у НАТО відчули, наскільки чіткою та нагальною є загроза Росії, – заявила міністр оборони Німеччини. – Росія є важливим партнером, важливим сусідом, люди в Росії чудові, але ми бачимо агресивну, рішучу політику російського керівництва».

«Ми бачимо бажання закріпити за собою колишні історичні сфери впливу. Росія це зробила у східній України, у Криму. Росія не має поваги до права на самовизначення інших країн», – додала Крамп-Карренбауер.

«Країни НАТО насправді є дуже вірними партнерами. Це важливо, щоб було видно, що партнери альянсу лишаються об'єднаними», – наголосила вона.

Напередодні стало відомо, що уряд США вирішив вивести 10 тисяч своїх військових з Німеччини. Деякі з них повернуться у США, інших передислокують у Тихоокеанський регіон та в країни Східної Європи.