Міністру оборони Німеччини довели, що представники «ЛДНР» у ТКГ є російськими громадянами – МЗС

Українська делегація на зустрічі з міністром оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер 2 червня в Берліні довела їй, що представники угруповань «ДНР» і «ЛНР» у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі є громадянами Росії, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Ми підтвердили ключові позиції про неприпустимість прямого діалогу з представниками так званих «ДНР» і «ЛНР». Ми в ТКГ розмовляємо з Росією. Проінформували про наше бачення щодо кордону і на картах що називається пальцями показали, де і що відбувається, щоб наші колеги усвідомлювали, що з того боку нам протистоять російські командири (а не так звані донецькі або луганські), які командують військовими корпусами. Також те, що представники так званих «ДНР» і «ЛНР» у ТКГ – насправді російські громадяни, було максимально чітко доведено», – сказав він у відеозверенні в фейсбуці.

За словами українського міністра, 90% часу зустрічі були присвячені питанню безпеки на Донбасі.

2 червня українська делегація у складі Кулеби, міністра оборони Андрія Тарана, віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, керівника Офісу президента Андрія Єрмака і його заступника Ігоря Жовкви перебуває в Берліні.

Переговори присвячені, зокрема, темам Донбасу, Криму, НАТО, євроінтеграції України.